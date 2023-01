Parigi 2024: Pellegrini, 'su bando russi e bielorussi Cio ad un bivio importante'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Non so se sia realistico o meno che gli ucraini non partecipino, comunque il Cio è a un bivio importante: se riammettere russi e bielorussi che non si sono esposti a favore della guerra o se continuare così. Sicuramente una decisione scontenterà...

(Adnkronos) – "Non so se sia realistico o meno che gli ucraini non partecipino, comunque il Cio è a un bivio importante: se riammettere russi e bielorussi che non si sono esposti a favore della guerra o se continuare così. Sicuramente una decisione scontenterà comunque qualcuno ma Thomas Bach è pronto a tutte le conseguenze che verranno". Lo dice Federica Pellegrini, membro del Comitato olimpico internazionale, all'Adnkronos commentando la possibilità di boicottaggio ucraino ai Giochi di Parigi 2024 in caso di partecipazione di atleti russi e bielorussi.

Però è anche "logico che, dal punto di vista esclusivamente degli atleti, continuare a non permettere ad atleti che non si sono esposti a favore della guerra, che viene fatta dai governi e non da loro, da questo momento in poi sarebbe difficile da spiegare. Stiamo aspettando anche noi una decisione, e comunque c'è sempre una guerra in atto", ha aggiunto l'ex campionessa del nuoto azzurro.