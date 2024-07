Parigi 2024: Pietrangeli, 'Sinner? C'è solo da dire peccato, se la sarebbe giocata'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Sono cose che durante una carriera succedono. Ma che succeda proprio a due giorni dalle Olimpiadi dove lui era uno dei favoriti dispiace molto di più". Lo dice all'Adnkronos Nicola Pietrangeli commentando il forfait per una tonsillite di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi. Potrebbe essere l'opportunità per preparare meglio la stagione in Canada e Usa? "Fossi stato Sinner avrei preferito vincere le Olimpiadi, piuttosto che vincere un torneo americano. La medaglia olimpica non è uguale a un torneo e ai soldi che vinci. Gran peccato, se la sarebbe giocata: l'unica parola da dire è 'peccato', non c'è da recriminare anche se magari qualcuno adesso andrà a caccia di qualche colpevole: siamo capaci di questo e altro".