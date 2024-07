Parigi 2024: Pillon, 'radici cristiane ridicolizzate, dovremmo ritirare nostra delegazione'

Roma, 27 lug (Adnkronos) – "Quello rappresentato ieri a #Paris2024 è il neo Occidente woke. Le radici cristiane ridicolizzate, l'umanità priva di identità sessuale, tutto ridotto a un gigantesco gay pride dionisiaco. Dovremmo ritirare la nostra delegazione, e lasciare Macron a correre solo verso l'abisso". Lo scrive sui social l'ex senatore della Lega e fondatore del Family Day, Simone Pillon, commentando la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

"Ma perchè Macron ha scelto di far infangare ai suoi amici transessuali l'Ultima Cena? Poteva far loro rappresentare qualche passaggio del Corano no? Se non altro avrebbe denotato un minimo di fegato. Invece così è uno schifo e basta. Almeno secondo la mia opinione", aveva scritto Pillon in un post precedente.