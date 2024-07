Parigi 2024, Senna ancora troppo inquinata, rimandate gare triathlon

Roma, 30 lug. (askanews) – Troppo inquinata per le gare di triathlon. La Saga della Senna continua: le autorità francesi sperano ancora che gli atleti olimpici possano nuotare nel fiume della capitale, dove avrebbe dovuto svolgersi oggi la gara di nuoto del triathlon: tutto rimandato almeno a domani come pure gli allenamenti di lunedì svolti in piscina, perché le acque del fiume di Parigi non raggiungono i livelli di purezza batteriologica consentiti. Una vera telenovela perché da giorni le autorità dalla sindaca Hidalgo a vari responsabili assicurano che il sole e gli impianti riusciranno nel miracolo.

Il rinvio è “l’opzione migliore” assicura il vicesindaco Pierre Rabadan responsabile dei Giochi e della Senna:”So che c’è un superamento dei livelli consentiti che ha spinto la federazione a rimandare la gara” dice. Eventualmente sarebbero possibili altri rinvii, “Ma la tendenza è al miglioramento, non siamo ancora sotto i limiti ma sicuramente ci arriveremo domani”.

La scommessa francese riguarda le prove di triathlon e quelle in acque libere, fondo, mezzo fondo e maratona. Il progetto tramite nuovi depuratori e deviazioni degli scarichi delle acque reflue, mira a rendere il fiume pienamente balneabile per l’estate 2025. Certe federazioni non si fidano e hanno vaccinato gli atleti contro il tifo.

Intanto gli appassionati che sono arrivati sulle rive della Senna da tutta Europa e si sono alzati alle cinque sono delusi.

Come Stefan e Andrea che vengono da Lubecca in Germania ma oggi devono tornare a casa: domani lo guarderemo in tv dicono:

“Era una buona idea, anche per migliorare l’acqua della Senna per tutta la città, ma per oggi è un po’ una delusione…”

E Laura e Diego che arrivano dalla Spagna e dall’Honduras: “no, proprio non sembra pulita, se fossi un atleta non sarei contento di nuotarci dentro, ma se dal punto di vista sanitario è ok, il colore non importa quando sei in acqua”.

Non resta che sperare che i depuratori facciano il miracolo in tempo.