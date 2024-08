Parigi 2024, Sofia Raffaeli: temevo di non avercela fatta

Parigi, 10 ago. (askanews) -"È molto importante sia per me che per tutto il team che c'è dietro. Un po' me l'aspettavo però i due errori non mi hanno permesso di fare il massimo e volevo ancora di più, ma sono contenta perché tutto il lavoro è stato ripagato. Lì per lì pensavo di non avercel...

Parigi, 10 ago. (askanews) -“È molto importante sia per me che per tutto il team che c’è dietro. Un po’ me l’aspettavo però i due errori non mi hanno permesso di fare il massimo e volevo ancora di più, ma sono contenta perché tutto il lavoro è stato ripagato. Lì per lì pensavo di non avercela fatto perché non avevo seguito la gara e quindi non sapevo quanto mi bastava per arrivare terza. Poi ho scoperto che ce l’avevo fatta ed è stata un’emozione veramente indescrivibile. La cosa che mi rende più orgogliosa è rappresentare appunto questo sport, perché poi è anche conosciuto poco in Italia, quindi sono contenta che passo dopo passo stiamo cominciando a crescere sotto la ginnastica ritmica”. Lo ha detto a Casa Italia Sofia Raffaeli, storica medaglia di bronzo nell’All Around di ginnastica ritmica.