Parigi 2024: tennis, Errani-Paolini d'oro, battute Andreeva-Shnaider

Parigi, 4 ago. (Adnkronos) – Storica medaglia d'oro per il tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la medaglia più preziosa nel doppio femminile battendo in finale al super tie-break (2-6, 6-1, 10-7) le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno gareggiato sotto bandiera neutrale e che si devono accontentare dell'argento. Per Errani e Paolini un risultato stori o visto che nessuna italiana aveva mai vinto una medaglia ai Giochi.