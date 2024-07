Parigi 2024: Tennis, tedesca Kerber concluderà sua carriera dopo Giochi, 'sarà ultimo torneo'

Parigi, 25 lug. (Adnkronos) - La star tedesca del tennis ed ex numero uno al mondo Angelique Kerber concluderà la sua carriera professionistica dopo le Olimpiadi di Parigi del 2024, come ha annunciato su Instagram. "Prima dell'inizio delle Olimpiadi, posso già dire che non di...

Parigi, 25 lug. (Adnkronos) – La star tedesca del tennis ed ex numero uno al mondo Angelique Kerber concluderà la sua carriera professionistica dopo le Olimpiadi di Parigi del 2024, come ha annunciato su Instagram. "Prima dell'inizio delle Olimpiadi, posso già dire che non dimenticherò mai Parigi 2024, perché sarà il mio ultimo torneo professionistico da tennista", ha scritto. "E anche se questa potrebbe effettivamente essere la decisione giusta, non sembrerà mai così. Semplicemente perché amo questo sport con tutto il cuore e sono grata per i ricordi e le opportunità che mi ha dato", ha aggiunto Kerber.

La tre volte vincitrice del Grande Slam e medaglia d'argento olimpica del 2016 è tornata allo sport quest'anno dopo un congedo di maternità di 18 mesi. Ma non è riuscita a costruire i grandi successi di cui ha goduto all'apice della sua carriera.