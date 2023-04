Parigi 2024: Thobois (Ceo), 'successo fantastico fino ad ora, puntiamo a 13 mln biglietti venduti'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "I Giochi di Parigi 2024 sono un successo fantastico, fino ad ora, per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Sono stati già venduti 3,25 milioni di tagliandi in questa prima parte". Lo ha detto Etienne Thobois Ceo di Parigi 2024 in un media briefing co...

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "I Giochi di Parigi 2024 sono un successo fantastico, fino ad ora, per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Sono stati già venduti 3,25 milioni di tagliandi in questa prima parte". Lo ha detto Etienne Thobois Ceo di Parigi 2024 in un media briefing con la stampa italiana. I tagliandi sono stati venduti in 158 differenti paesi, i 2/3 in Francia, al secondo posto per ticket acquistati c'è l'Inghilterra, terzi gli Stati Uniti, seguiti da Germania e Olanda. L'Italia è momento è solo 15esima. "Biglietti venduti a russi e bielorussi? Probabilmente ci sono stati acquisti perché la piattaforma è aperta a tutti, ma non siamo sicuri. Statistiche? Non posso confermare questo. Non possiamo tracciare gli indirizzi Ip. Non stiamo vietando a nessuno di comprare i biglietti in ragione della propria nazionalità", ha aggiunto il Ceo di Parigi 2024.

I 3,25 milioni sono già un record per la Francia per un evento sportivo, ma si punta per questi giochi di Parigi a superare i 10 milioni di tagliandi, per un incasso da biglietteria di circa 1,2 miliardi di euro, escluse le Paralimpiadi, con le quali si potrebbe arrivare a 13 milioni. "I tagliandi di Parigi sono meno costosi rispetto a Tokyo, prima che decidessero di chiudere al pubblico per via della pandemia, sono in linea con i Giochi di Londra considerando l'inflazione, e più costosi di Rio", ha sottolineato il Ceo di Parigi 2024.

"I biglietti più costosi avranno un prezzo di 980 euro e si potranno acquistare per le finali di atletica, nuoto e la finale di basket. Il prezzo più basso sarà di 24 euro, e circa la metà dei tagliandi avrà un costo di 50 euro o meno, mentre per la cerimonia di apertura lungo il fiume i tagliandi andranno dai 90 fino ai 2700 euro. Ad ogni modo solo il 4,5% dei tagliandi fino ad ora venduti aveva un prezzo superiore ai 200 euro sui primi 3,25 milioni di biglietti", ha sottolineato Thobois che ha spiegato come "sarà anche possibile, attraverso la piattaforma, rivendere i biglietti, allo stesso prezzo con una minima commissione". Bisogna però prima di tutto iscriversi alla piattaforma per l'estrazione casuale, con la seconda fase che partirà l'11 maggio. Ogni account inoltre potrà acquistare massimo 30 biglietti (15 nella prima fase e 15 nella seconda).