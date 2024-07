Parigi 2024, tutti pazzi per Simone Biles: "La più grande di sempre"

Roma, 31 lug. (askanews) – “Lei è (Simone Biles, ndr) incredibile. Che altro dire su di lei? È la migliore di tutti i tempi. La più grande di sempre”.

Così i fan, venuti da ogni parte del mondo, commentano la spettacolare prestazione a Parigi di Simon Biles che ha guidato gli Stati Uniti alla vittoria nella finale a squadre di ginnastica artistica femminile, dove l’Italia ha vinto l’argento.

Per Biles è il quinto oro olimpico dopo il trionfo a Rio nel 2016. Sembrano definitivamente scacciati i fantasmi di Tokyo 2020 quando, per un blocco mentale, si ritirò dalla finale a squadre. Stavolta, con le compagne Jordan Chiles, Jade Carey e Sunisa Lee aveva già l’oro in mano, quando ha eseguito un incredile esercizio a corpo libero che ha elettrizzato il pubblico.

“Ogni singola parte che ha fatto è stata come dire ‘oh mio Dio’, è stata incredibile – dice Emma, ginnasta americana – è stato mozzafiato. Sì, ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena di venire fin qui. Io vivo alle Hawaii, quindi un bel viaggio. Ma ne è valsa la pena. Sono così felice. Sì, è stato fantastico”.

“Lei (Simone Biles, ndr) è così forte. Mentalmente sulla pedana e fuori, con tutto quello che ha passato. È un’atleta speciale da osservare e da ammirare” dice un’altra ragazza. “Tutto quello che pensavo era che volevo che lei (Simone Biles, ndr) facesse bene, e ha fatto meglio di quanto ci saremmo potuti aspettare. È stato incredibile” aggiunge Crista, turista britannica.