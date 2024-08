Parigi 2024, una serata per il Made in Italy nel settore dello sport

Parigi, 1 ago. (askanews) – Una serata dedicata alle eccellenze del Made in Italy nel campo dello sport, a livello di imprese. L’ambasciata italiana in Francia ha ospitato l’evento “Les signatures du Sport”, organizzato dalla nostra rappresentanza in collaborazione con l’ICE e con Assosport. Ospite principale il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi.

“E’ una competizione nella competizione – ha detto ad askanews – è l’occasione nella scenografia olimpica di quello che l’Italia riesce a fare dal punto di vista industriale attraverso lo sport, o meglio, attraverso quasi la seconda pelle dello sport, che è quella che indossiamo, attraverso l’estensione dei nostri arti, le attrezzature che comunque utilizziamo per questa attività, che tra l’altro si arricchisce anche di contenuti altrettanto olimpici, che sono quelli delle aziende che hanno realizzato parte degli impianti olimpici e delle aziende che hanno realizzato altre attrezzature che servono comunque per il benessere fisico attraverso l’attività sportiva. L’Italia è un Paese meraviglioso non soltanto perché dal punto di vista sportivo riesce a estrarre talento anche quando la base sportiva non riesce ad allargarsi e a consolidarsi, ma dal punti di vista industriale, quello che riesce a fare esportando il 70% della produzione, 50.000 addetti, 900 aziende, vuol dire che siamo comunque una componente importante del prodotto, della catena del valore nazionale”.

L’ambasciata di Rue Varenne ha ospitato atleti, rappresentanti delle aziende, ma anche momenti di spettacolo. E l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro ha annunciato anche “La Giornata dello sport italiano nel mondo”. “La giornata – ha spiegato la diplomatica – nasce proprio per raccontare le eccellenze dello sport, per raccontare le eccellenze e i protagonisti. Si svolgerà in tutta la rete diplomatica e consolale all’estero nella settimana dal 9 al 15 settembre, però noi qui a Parigi, ovviamente, abbiamo avuto il privilegio di iniziare, e di iniziare proprio con voi, con Ice e a Assosport”.