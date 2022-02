Parigi, 97 fermi e 513 multe ai manifestanti no-vax

A Parigi, la polizia ha effettuato diversi interventi presso l'Arco di Trionfo e gli Champs-Elysées in seguito alla manifestazione no-vax e no-Green pass.

In seguito alla manifestazione contro le restrizioni sanitarie denominata “convoglio della libertà” di Parigi di sabato 12 febbraio 2022, la polizia francese ha fermato 97 persone. 513 le multe.

81 manifestanti no-vax di Parigi in stato di fermo per la giornata del 13 febbraio

Secondo i dati diffusi il giorno dopo dalla prefettura, 81 persone sono state messe in stato di fermo per tutta la giornata di domenica 13 febbraio. Tra queste anche Jerome Rodrigues, uno dei leader dei gilet gialli. L’accusa per loro è di aver organizzato, o perlomeno preso parte, a una manifestazione vietata.

Più di 300 veicoli sono inoltre stati sequestrati per aver violato il divieto di accesso in città.

Interventi presso l’Arco di Trionfo e gli Champs-Elysées

Oltre a quelli svolti presso l’Arco di Trionfo, altri interventi sono stati effettuati dalla polizia nella notte nel quartiere degli Champs-Elysées.

Centinaia di camper pronti a partire per Bruxelles

Al Bois de Boulogne sono invece stati parcheggiati centinaia di camper. I manifestanti sarebbero infatti intenzionati a partire per Bruxelles, dove un grande raduno di no-Green pass e no-vax è in programma per lunedì 14 febbraio.

