Parigi, appare una nuova opera di JR sulla facciata dell'Opéra

Roma, 7 set. (askanews) – Sorpresa a Parigi per i turisti e i residenti che si sono trovati a passare davanti all’Opera. Sulla facciata è apparsa una nuova opera di JR, l’artista francese appassionato di trompe-l’oeil.

Il famoso street artist ha avviato un progetto in collaborazione con l’Opéra National de Paris per trasformare le impalcature per i lavori di restauro del Palais Garnier in un’opera d’arte.

Sulla facciata ora appare l’ingresso di una grande grotta e in profondità si vedono rocce e una luce. L’installazione resterà fino al 25 settembre.