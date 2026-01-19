Parigi, festa per il Senegal dopo la vittoria in Coppa d'Africa

Parigi, 19 gen. (askanews) – Tifosi senegalesi si sono riuniti nel quartiere Barbès, a Parigi, per celebrare la vittoria della nazionale del Senegal nella Coppa d’Africa contro il Marocco padrone di casa. Durante i festeggiamenti, la polizia è intervenuta nei pressi della stazione metro Barbès-Rochechouart, caricando i sostenitori e utilizzando gas lacrimogeni.

“Abbiamo visto tutti che è stata una bella Coppa d’Africa – dice Ousseynou Sakho, tifoso del Senegal – una vittoria meritata, che abbiamo celebrato e celebrato a lungo, perché per noi eravamo la squadra più meritevole.

Oggi è una festa, come vedete, è festa ovunque. Ce ne ricorderemo per anni e anni e, se Dio vuole, la terza stella sarà ancora più meritata, nella felicità e nella gioia”.

“La polizia non ci impedirà di festeggiare – assicura Khady, studentessa-. In effetti hanno caricato, credo abbiano lanciato dei lacrimogeni, ma troveremo sempre un altro posto per festeggiare, questo è sicuro”.