Parigi, in piazza la Marsigliese e Bella Ciao con Mélenchon

Parigi, in piazza la Marsigliese e Bella Ciao con Mélenchon

Parigi, 8 lug. (askanews) - I leader della sinistra radicale de La France Insoumise, fra cui Jean Paul Mélenchon e la capogruppo del partito in Parlamento Mathilde Panot, festeggiano in piazza a Parigi la vittoria della coalizione del Nuovo Fronte Popolare al secondo turno delle legislative, cantan...

Parigi, 8 lug. (askanews) – I leader della sinistra radicale de La France Insoumise, fra cui Jean Paul Mélenchon e la capogruppo del partito in Parlamento Mathilde Panot, festeggiano in piazza a Parigi la vittoria della coalizione del Nuovo Fronte Popolare al secondo turno delle legislative, cantando la Marsigliese e Bella Ciao. Fra gli slogan scanditi anche, in italiano, “siamo tutti antifascisti” e la protesta contro la riforma che ha portato l’età della pensione a 63 anni.