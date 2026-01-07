Parigi innevata, un'abbondate perturbazione colpisce la Francia

Parigi, 7 gen. (askanews) – I fiocchi di neve ricoprono la collina di Montmartre e la Basilica del Sacro Cuore a Parigi. Nella capitale francese una intensa nevicata sta ricoprendo tetti, strade e piazze. La nuova ondata di freddo,neve e ghiaccio si sta abbattendo sulla Francia settentrionale e occidentale. La polizia francese sta facendo controlli sulle strade fermando i camion che tentano di infrangere il divieto di circolazione compromessa da neve e ghiaccio.

Gli spargisale sono operativi sulla A10 vicino a Saintes nella Charente-Maritime.