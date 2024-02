Parigi, l'aggressore a Gare de Lyon è un maliano residente in Italia

Roma, 3 feb. (askanews) – Momenti di terrore alla stazione ferroviaria Gare de Lyon di Parigi, dove un uomo armato di coltello e martello ha aggredito alcune persone e provocato tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Il presunto responsabile – Kassogue S. – è un maliano proveniente dall’Italia. L’uomo si trovava “come regolare in Italia dal 2016, con un titolo rilasciato nel 2019 assolutamente valido” secondo i documenti in suo possesso. Al suo arresto ha dato agli agenti anche una patente di guida italiana.

Il prefetto della polizia di Parigi, Laurent Nunez:

“Questa mattina poco prima delle 8 alla Gare de Lyon un individuo di 31 anni ha aggredito con coltello e martello degli utenti della stazione, provocando un ferito grave e due feriti più leggeri”.

Il maliano arrestato soffrirebbe di disturbi psichici ed è “sconosciuto alle forze dell’ordine in Francia e in Italia”.