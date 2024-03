Parigi, l'appartamento di Karl Lagerfeld venduto all'asta per 10 mln

Parigi, 26 mar. (askanews) – L’appartamento parigino di Karl Lagerfeld è stato venduto all’asta a Parigi per dieci milioni di euro (11,1 milioni di euro, spese incluse), secondo quanto riferito dallo studio notarile incaricato della vendita.

Era stato messo in vendita a 5,3 milioni di euro presso la Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi, oltre che online e per telefono; non sono state rese note ancora l’identità e la nazionalità dell’acquirente.

Situato in un edificio del XVII secolo su Quai Voltaire, è un trilocale di lusso con vista sulla Senna e sul Museo del Louvre.

L’appartamento è di 260 metri quadri e ha uno spogliatoio di 50; è stato completamente ristrutturato da Lagerfeld “in uno stile futuristico con pavimento in cemento e resina”, ha dichiarato il notaio Thomas Jousselin alla France presse.

La stanza principale, di 120 metri quadrati, è dotata di numerose librerie retroilluminate. La zona notte, che si affaccia sul cortile, dispone di una camera da letto con pareti divisorie rimovibili. Lagerfeld, le cui spettacolari creazioni e sfilate per Chanel, Fendi e il suo stesso marchio, hanno avuto un profondo impatto sul mondo della moda, ha vissuto qui per circa 10 anni fino alla sua morte nel 2019.