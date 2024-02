Parigi, "Les Extatiques": tour immersivo nei sotterranei de La Défense

Roma, 2 feb. (askanews) – Una grande rete sotterranea con opere d’arte contemporanea. A Parigi, sotto il grande quartiere d’affari La Défense, è stata inaugurata la mostra “Les Extatiques”: foto, dipinti, sculture, installazioni e video di una ventina di artisti del collettivo Interstices.

A quasi 15 metri di profondità, i visitatori possono aggirarsi in quello che sembra un hangar fantasma, guidati solo da un filo di luce proveniente dalla superficie. “Les Extatiques” si apre con una serie di foto di grande formato di artisti specializzati in “urbex” – l’esplorazione dei terreni urbani incolti – che mostrano cave, miniere e fabbriche di carbone in disuso, tracciando un parallelo con il sito stesso della mostra.

Il resto del percorso presenta una varietà di opere: immagini vegetali create con la ruggine e stampate su tessuti, un affresco che raffigura un paesaggio urbano post-apocalittico, sculture realizzate con materiali riciclati e installazioni luminose.

L’immensa galleria buia di 5.000 metri quadri ospita in tutto una settantina di opere, ed è solo uno dei cosiddetti spazi “residuali” emersi durante la progettazione del quartiere con i suoi imponenti grattacieli negli anni Sessanta. Chiusa per molto tempo al pubblico, questa rete di sotterranei è stata rivalutata negli ultimi anni da Paris La Défense, la società che gestisce il quartiere, che ha voluto valorizzarne il carattere unico con iniziative di questo tipo. La mostra sarà visitabile fino al 25 febbraio.