Parigi, maxi rapina da Bulgari da 10 milioni di euro: tre ladri in fuga

Una rapina milionaria è avvenuta a Parigi all’interno della gioielleria Bulgari. Dopo quanto accaduto è caccia ai ladri.

Una rapina è avvenuta intorno alle ore 12 di martedì 7 settembre 2021 a Parigi: l’episodio è accaduto all’interno della gioielleria Bulgari che si trova in place Vendome. Si tratta di un luogo che si trova in pieno centro cittadino.

Rapina a Parigi, colpo milionario nella gioielleria di Bulgari

Al termine della rapina sarebbe partita una sparatoria tra un poliziotto e uno dei rapinatori in fuga: l’uomo è stato fermato insieme a un altro complice in un parcheggio del centro commerciale Les Halles. Fatto sta che i ladri sarebbero comunque riusciti a fuggire. Il bottino sarebbe di circa 10 milioni di euro. Non si conosce al momento cosa sia stato effettivamente rubato dalla gioielleria parigina.

Rapina a Parigi, colpo milionario nella gioielleria di Bulgari: altri dettagli

Alcuni dei malviventi sarebbero fuggiti in moto, altri con l’auto: secondo la polizia il colpo sarebbe stato messo a segno da almeno sei persone. Nel frattempo la polizia, come riporta una nota dell’Associated Press, si sarebbe messa in moto per inseguire una BMW con all’interno tre soggetti sospetti. Le forze dell’ordine avrebbero inoltre trovato l’auto abbandonata, così come due scooter rubati presumibilmente dai malviventi.

Non si esclude alcuna ipotesi visto che le indagini proseguono da ore ormai senza sosta.

Rapina a Parigi, colpo milionario nella gioielleria di Bulgari: non è il primo caso

Anche una banda di ladri ha messo tempo fa a segno un furto milionario. Il colpo è avvenuto nella villetta di Marano, paese della provincia di Parma. La vittima è un uomo a cui sono stati sottratti ben 84 orologi: il valore degli oggetti preziosi ammonta a circa 5 milioni di euro.

I rapinatori sarebbero stati a conoscenza del bottino che l’uomo teneva in cassaforte. Il commerciante di oggetti preziosi si trovava lontano dalla sua abitazione mentre il colpo è stato compiuto nei minimi dettagli. Al rientro a casa non ha trovato alcun evidente segno di effrazione. La villetta, inoltre, era totalmente in ordine.

Non si tratta comunque dell’unico episodio accaduto di recente a Parigi. Un’altra rapina è andata in scena martedì 27 luglio 2021presso la gioielleria Chaumet. Un ladro è entrato e si è fatto consegnare preziosi per un valore di tre milioni di euro. Subito dopo si è allontanato a bordo di un monopattino e ha chiuso il personale a chiave con la minaccia di far esplodere una bomba.