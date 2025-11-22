Parigi, migliaia in piazza contro la violenza sulle donne

Parigi, 22 nov. (askanews) – A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi e in decine di città francesi per chiedere al governo una svolta radicale nelle politiche di contrasto alle violenze.

Nella capitale, cortei, cartelli e performance hanno attraversato le strade chiedendo più prevenzione, più protezione e un cambio di passo nelle misure adottate dallo Stato.

Le immagini mostrano gruppi di donne che ballano, cartelli sulla cultura del consenso, testimonianze sulle violenze subite dalle donne con disabilità e tamburi che scandiscono la protesta.