Parigi, Pharrell Williams con show western apre la settimana della moda

Roma, 17 gen. (askanews) – Un vero show per aprire la settimana della moda maschile a Parigi. A inaugurare è stato l’artista Pharrell Williams per Louis Vuitton con la sfilata “Paris Virginia” a pochi passi dalla Fondazione Vuitton. Un viaggio a ritroso nel West americano, con tamburi, motivi dei nativi americani e look da cowboy con stivali texani.

Sei mesi dopo aver fatto scalpore sul Pont Neuf (ai piedi della sede del marchio), lo stilista americano ha scelto il Jardin d’Acclimatation nel Bois de Boulogne.

Tutti gli ospiti hanno ricevuto un’armonica LV come invito e il marchio ha pubblicato su Instagram un visual ispirato all’estetica western. Il cantante, famoso per le hit “Happy” e “Get Lucky” con i Daft Punk, ha presentato la sua terza collezione maschile per Louis Vuitton, dopo aver portato a Hong Kong una pre-collezione di ispirazione hawaiana.