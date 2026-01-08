Parigi, protesta dei trattori dalla Torre Eiffel all'Arco di Trionfo

Parigi, 8 gen. (askanews) – Continua la protesta degli agricoltori francesi. Decine di trattori sono arrivati prima dell’alba e hanno attraversato Parigi, alcuni raggiungendo la Torre Eiffel e altri l’Arco di Trionfo, in una protesta organizzata dal sindacato Confederazione Rurale.

Una manifestazione contro l’accordo commerciale dell’Ue con il blocco sudamericano Mercosur, che temono crei una concorrenza sleale sui loro prodotti.

Il governo ha messo in guardia contro azioni di protesta “illegali” ma i trattori si sono spinti fin davanti all’Assemblea Nazionale con cartelli contro l’Europa.

Oltre all’accordo commerciale, gli agricoltori contestano anche la decisione del governo di abbattere le mucche in risposta alla diffusione della dermatite nodulare, una malattia bovina.

Le proteste vanno avanti da settimane; gli agricoltori prima di Natale avevano bloccato strade, spruzzato letame e scaricato rifiuti davanti agli uffici governativi per costringere le autorità a rivedere la loro politica.