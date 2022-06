Parigi, studente italiano in Erasmus travolto e ucciso da un pirata della strada  

Tragedia e crimine vero e proprio a Parigi, dove uno studente italiano in Erasmus è stato ucciso da un pirata della strada sulle strisce pedonali

Crimine a tragedia a Parigi, dove uno studente italiano in Erasmus è stato travolto e ucciso da un pirata della strada: i media spiegano che la vittima, il 24enne di Vasto, in provincia di Chieti Luigi Villamagna, frequentava la facoltà di Filosofia presso l’ateneo de l’Aquila e si trovava nella capitale francese per il noto programma europeo di scambio.

L’investimento mortale di Luigi è avvenuto nella giornata di mercoledì 8 giugno.

Studente italiano ucciso a Parigi

Le prime notizie che trapelano dai media d’Oltralpe e dal consolato italiano hanno tracciato un quadro agghiacciante della dinamica di quel sinistro. Pare infatti che il 24enne stesse attraversando la strada quando è stato falciato da una macchina sulle strisce pedonali. E non è finita: il conducente della vettura investitrice si è infatti dato alla fuga e non avrebbe prestato alcun soccorso al ragazzo rimasto a terra esanime.

La famiglia di Luigi ha dovuto ricevere la terribile notizia dopo i vani tentativi dei soccorritori di rianimare il ragazzo e la constatazione di decesso.

La terribile notizia alla famiglia di Luigi

A procedere con la triste incombenza i carabinieri della territoriale di Vasto, contattati dal Consolato italiano a Parigi. Sul fronte delle indagini la polizia francese sta visionando i filmati delle telecamere. Luigi Villamagna, i cui funerali sono stati annunciati ma a data da destinarsi, lascia la mamma Rita, il papà Nicola e la sorella Giulia.