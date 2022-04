Parigi, una messa davanti a Notre Dame a tre anni dall’incendio

Roma, 15 apr. (askanews) – A Parigi, nel terzo anniversario dell’incendio che distrusse Notre-Dame, le autorità ecclesiastiche hanno organizzato una messa sulla piazza davanti alla cattedrale il venerdì santo.

Sono state ripulite le pareti e le volte e il pavimento è quasi completato; i lavori vanno avanti alacremente per rispettare la scadenza prefissata: riaprire in tempo per le Olimpiadi del 2024.

Il rogo del 15 aprile 2019 ha causato il crollo della struttura centrale e ha devastato la famosa guglia della cattedrale, l’orologio e parte della volta; un’immagine che ha sconvolto milioni di persone in tutto il mondo.

La cattedrale accoglieva tipicamente quasi 12 milioni di visitatori all’anno, oltre ad ospitare 2.400 funzioni e 150 concerti. Sono quasi 844 i milioni di euro che sono stati donati da 340.000 donatori di 150 paesi fino ad oggi secondo l’ente pubblico che supervisiona il restauro.