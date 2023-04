Parigi vieta i monopattini elettrici a noleggio: via a settembre

Parigi, 3 apr. (askanews) – “Dal primo settembre non ci saranno più monopattini a noleggio a Parigi”. La sindaca della capitale francese Anne Hidalgo annuncia ufficialmente lo stop al mezzo a due ruote che negli ultimi anni ha cambiato la mobilità urbana, in seguito al referendum in cui i parigini hanno votato per il bando.

Alle urne poco più di 100.000 persone (103.084), pari al 7,46% degli aventi diritto che si sono espressi in massa per il no: oltre l’89%.

La stessa sindaca aveva fatto campagna per il divieto, sostenendo che i monopattini in città sono un “fastidio”, soprattutto perché spesso vengono usati in malo modo, ad esempio sui marciapiedi.

Parigi è la prima capitale europea a vietare i monopattini: in città operano tre aziende, che gestiscono 15.000 veicoli e pagano al Comune circa 930.000 euro all’anno.

Per gli operatori il bando causerà un danno diretto sugli spostamenti di 400.000 persone al mese oltre a problemi per i lavoratori del settore a Parigi, circa 800 persone.