Paris Hilton è diventata mamma: il tenero annuncio via social

Paris Hilton ha annunciato via social di essere diventata madre del suo pimo bambino, nato dall’amore pe suo martio Carter Reum.

Paris Hilton mamma per la prima volta

A due anni dall’annuncio in cui ha confessato di volere un figlio, Paris Hilton ha svelato di aver finalmente realizzato il suo sogno: lei e suo marito Carter Reum sono diventati genitori di un maschietto, il cui nome resta al momento top secret. L’ereditiera ha confessato in passato che si sarebbe sottoposta alla fecondazione in vitro per riuscire ad avere un bambino e, a seguire, aveva anche rivelato di tenere in cosniderazione l’opzione di icorrere a una madre surrogata.

Paris Hilton aveva confessato di volere due gemelli, un maschio e una femmina, che avrebbe chiamato London e Milan (in omaggio alle sue due città del cuore).

“È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori. Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino“, ha confessato l’ereditiera annunciato la nascita del suo bebè via social.

In questi mesi nessuna notizia è trapelata in merito a una presunta gravidanza dell’ereditiera e in tanti si chiedono se, come da lei svelato, abbia deciso di avere il bebeè tramite madre surrogata. Per il momento sulla questione non sono emerse conferme.