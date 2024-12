Nel corso di una visita a Capitol Hill, Paris Hilton ha dato un annuncio sorprendente: nel suo futuro potrebbe esserci anche la politica. Ma quali sono state le parole dell’ereditiera? Scopriamolo.

Paris Hilton e il futuro in politica: le sorprendenti dichiarazioni

Nel corso di una visita a Capitol Hill per l’approvazione da parte della Camera di nuove misure contro gli abusi sui minori ospiti di istituti pubblici o privati, Paris Hilton ha cosi annunciato: “Dopo essere venuta qui tante volte e aver visto come la mia voce può fare davvero la differenza, potrei immaginare di puntare a una carica elettiva”. Così la celebre ereditiera ha dato un annuncio sorprendente, non escludendo dal suo futuro una sua discesa in politica.

Paris Hilton e le violenze subite

L’ereditiera Hilton ha inoltre sottolineato quanto sia fiera e orgogliosa del via libera del Congresso allo Stop Institutional Child Abuse Act, stop agli abusi sui minori che si trovano in istituti pubblici o privati. Proprio Paris, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di abusi fisici e psicologici quando era più giovane, in collegio nello Utah.

“Ho lavorato duramente su questo disegno di legge negli ultimi due anni e vederlo approvato dal Congresso è stato uno dei momenti più incredibili della mia vita”, ha detto orgogliosa la Hilton. Politica o meno nel suo futuro, le visite a Washington continueranno nei prossimi mesi, come ha annunciato lei stessa. Facendo sempre sentire la sua voce.

“E’ solo l’inizio. C’è molto da fare. Ho visto il potere dell’usare la mia voce e dire la verità. Tornerò a Washington”, ha concluso l’ereditiera nel corso della sua partecipazione al Congresso. La vedremo anche in politica, dopo le sue battaglie sociali? Potrebbe darsi.