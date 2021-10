Parisi: Pil non è centrale per la lotta al cambiamento climatico

Roma, 8 ott. (askanews) – “Bisogna cambiare punto di vista, il Pil non è centrale per la lotta al cambiamento climatico, ci sono vari studi, indici di sviluppo sostenibile e questi però devono passare dall’essere solamente esercitazioni accademiche, devono entrare nell’ambito politico di tutti i giorni perché se l’unica cosa che va poi sul giornale è quanto è aumentato o diminuito il Pil le altre cose, come i cambiamenti climatici, non sono più importanti”.

Lo ha detto Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, a margine dei lavori del Pre-Cop26 dei Parlamenti a Montecitorio.