Parità, Acampora (Si.Camera): è opportunità per le imprese

Roma, 11 lug. (askanews) – “Cito subito un dato: secondo l’istituto europeo sulla Parità di genere una maggiore uguaglianza nel mondo del lavoro porterebbe ad aumento del Pil del 12% al 2050. Una sfida importante, soprattutto culturale. L’Italia sulla parità di genere è al 79esimo posto su 149 nazioni. Ed è scesa nelle ultime rilevazioni di 15 posizioni. Dobbiamo mettere in campo tutti i mezzi necessari per poter in qualche modo garantire l’equità di genere che è una opportunità per le nostre imprese”.

Lo dichiara Giovanni Acampora, presidente di Si.Camera e di Camera di Commercio di Frosinone Latina in occasione del convegno “Parità di genere: perchè la certificazione?”, nella sede della Camera di Commercio di Frosinone Latina a Frosinone.