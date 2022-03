Parità di genere, la Luiss lancia “Gender Equality Plan”

Roma, 9 mar. (askanews) – Valorizzare l’uguaglianza di genere, un pilastro fondamentale per un’Ateneo aperto, connesso e responsabile come la Luiss. È l’obiettivo di Luiss Gender Equality Plan, un piano di azioni concrete che l’Università lancia in occasione della giornata dell’8 marzo.

“L’obiettivo – spiega Emiliana De Blasio, Advisor Rettore per la Diversità e l’Inclusione – è eliminare tutti gli elementi che possono essere presenti all’interno di una istituzione che impediscano il pieno successo delle donne.

Siamo una Università, quindi sia dalle faculty, traduzione dei temi all’interno della ricerca, sia nelle posizioni di leadership per quanto riguarda il personale amministrativo”,

Il lancio dell’iniziativa “Diversity & Inclusion” si è svolto l’8 marzo: “E’ un messaggio molto importante – aferma Mara Carfagna, Ministro per il Sud – che una realtà prestigiosa come la Luiss si fa carico di diffondere. Sono molto felice di essere qui alla presentazione del Gender Equality Plan, che sono certa favorirà ancora maggiore inclusione e una sempre più convinta parità di genere.

È importante farlo in una giornata come questa che rappresenta un’occasione preziosa per tracciare un bilancio dei passi compiuti dal nostro paese verso la parità tra uomini e donne”.