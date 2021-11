Parità di genere, nasce il Premio Leads – Donne Leader in Sanità

Roma, 30 nov. (askanews) – Nasce il Premio Leads, il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere le best practice di aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la leadership al femminile. Il premio è stato presentato dalla Presidente dell Associazione Donne Leader in Sanità, Patrizia Ravaioli, della Segretaria del Premio, Sara Vinciguerra e dalla Presidente della Giuria, Beatrice Lorenzin. “Noi abbiamo voluto come associazione – sottolinea Patrizia Ravaioli Presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità – fondare un’Associazione che fosse specifica sulla leadership femminile in sanità, perché riteniamo che quella sia un’emergenza ancora più visibile rispetto alle altre perché in sanità ci sono il 70% di donne a livello mondiale e solo il 25% sono in posizioni di leadership”.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, a aziende e associazioni, onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario.

“Noi vogliamo promuovere un cambiamento culturale forte – prosegue Ravaioli – vogliamo promuovere le best practice sia nelle organizzazioni private che pubbliche e dar voce ai progetti che hanno portato avanti la leadership femminile in sanità”.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria presieduta dall On. Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che hanno ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore dell associazionismo: Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco. I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in programma il prossimo 11 febbraio 2022, in occasione della settima edizione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza.