Parità, Pompei (Unioncamere): progetto certificazione Pmi

Roma, 11 lug. (askanews) – “L’impegno del sistema camerale per la parità di genere va indietro nel tempo. Le Camere di Commercio da sempre si occupano di questi temi sia attraverso i comitati per l’imprenditoria femminile sia con l’impegno specifico di Unioncamere. In particolare adesso siamo titolari di un progetto del Pnrr nel Dipartimento per le Pari Opportunità sulla certificazione della parità di genere. E stiamo mettendo in campo una serie di iniziative per raggiungere gli obiettivi e cioè certificare almeno 450 Pmi ed accompagnarne più di mille alla certificazione. Quindi attività di consulenza, di supporto ma anche di sostegno economico alla certificazione. Un progetto davvero innovativo che ha come obiettivo andare anche verso l’aumento dell’occupazione femminile, sostenendo le donne, le imprese e i cittadini in generale”.

Lo ha affermato Tiziana Pompei, Vice Segretario Unioncamere e Direttore Generale Si.Camera, in occasione del convegno “Parità di genere: perchè la certificazione ?”, nella sede della Camera di Commercio di Frosinone Latina a Frosinone.