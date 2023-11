Parkinson, Giornata nazionale all’insegna del motto #muoviamocinsieme

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - È tutto pronto per la Giornata nazionale Parkinson negli oltre 90 centri specializzati, che da 15 anni si danno appuntamento il 25 novembre per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa...

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – È tutto pronto per la Giornata nazionale Parkinson negli oltre 90 centri specializzati, che da 15 anni si danno appuntamento il 25 novembre per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa ed eterogenea, il Parkinson appunto. La Rai anche quest'anno sarà al fianco della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus offrendo il patrocinio gratuito di Rai per la Sostenibilità Esg e la Media Partner della Tgr all’iniziativa. Motore di tutto è sempre la Fondazione, che per il quarto anno consecutivo – riferisce una nota – ha deciso di affiancare alla Giornata anche un’anteprima virtuale – il 24 novembre, dalle 10 alle 13, sui canali Facebook e YouTube della Fondazione – alla quale ha confermato la sua presenza il Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli.

La Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus ha tra i suoi obiettivi offrire l’assistenza migliore alle persone affette da Parkinson e alle loro famiglie. “Per questo motivo anche quest’anno abbiamo indetto un tavolo di confronto istituzionale – afferma il prof. Mario Zappia, presidente della Fondazione Limpe – sui benefici dell’attività fisica nel controllo della malattia di Parkinson che verrà aperto da me e dal prof. Michele Tinazzi, presidente della Società italiana Parkinson e Disordini del Movimento Limpe – Dismov e sul ruolo centrale dei caregiver che necessitano di maggiore supporto e sostengo”. Un maggiore supporto ai pazienti e ai loro familiari, infatti, aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, quali rallentamento, tremore e rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita.

“Per riuscire a soddisfare i bisogni di tutti gli attori e combattere questa malattia non dobbiamo trascurare la ricerca – prosegue Zappia – per questo Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus ha recentemente deciso di stanziare 150.000 euro per progetti di ricerca sul Parkinson per i quali verrà aperto a breve un bando di gara”. In ultimo anche quest’anno verrà assegnato il Premio Limpe per la divulgazione scientifica di qualità nelle sue 6 declinazioni – Radio, Tg, contenitori tv, agenzie, quotidiani, quotidiani on line. L’hashtag della giornata è #muoviamocinsieme proprio perché il movimento e l’esercizio fisico contribuiscono a migliorare la cura per la malattia di Parkinson.