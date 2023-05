Un rimorso che lo rode da giorni e tanta voglia di spiegare, parla l’uomo che ha filmato il pittore bruciato vivo sul GRA: “Mi dispiace”. L’autore del video ha spiegato si essere pentito e che il suo desiderio ora è di “incontrare la famiglia”. Ha detto l’uomo: “Chiedo scusa mille volte, sono addolorato, vorrei incontrare i familiari se lo vorranno”. Lui aveva ripreso Francesco Sandrelli mentre moriva bruciato sul Grande Raccordo Anulare a Roma ed ha rilasciato una intervista a La Nazione. E ha detto: “Voglio chiedere scusa alla famiglia e unirmi al grande dolore per la tremenda perdita”.

L’uomo che ha filmato il pittore bruciato vivo

L’uomo aveva ripreso la terribile scena ed aveva inviato il video alla pagina social Welcome to Favelas. Il frame era stato pubblicato e subito rimosso, troppo crude le immagini di quel poveretto divorato dalle fiamme senza che nessuno intervenisse. Ha spiegato ancora l’autore del video: “Quando ho iniziato a filmare l’ho fatto solo perché da lontano avevo visto fumo e fiamme. Nei giorni precedenti avevo visto dei contenuti simili, proprio su quella pagina, e ho pensato ingenuamente di dare il mio contributo“. E poi: “Solo mentre riprendevo ho intravisto che c’era una persona e non dovevo reagire così, mi sono scollegato dalla realtà, è avvenuto tutto velocemente”.

“Avrei dovuto consegnare il video alle autorità”

“Non me lo spiego. Neppure le parole, mi spiego, nemmeno avrei dovuto pubblicare il contenuto su quella pagina. Avrei dovuto consegnare il video alle autorità, una volta che ormai avevo filmato, magari poteva essere utile”. Per l’uomo adesso c’è una denuncia per omissione di soccorso e le forze dell’ordine lo hanno rintracciato dopo che lui stesso ha commentato sui social una critica al suo operato. Francesco Sandrelli era stato soccorso dagli operatori del 118 e portato in ospedale con l’eliambulanza, ma le sue ferite erano troppo gravi e non ce l’aveva fatta.