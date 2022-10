Roma, 17 ott (Adnkronos) – "Se Pd e M5s, come sembra, faranno l’accordo per spartirsi tutte le VicePresidenze di Camera e Senato destinate all’opposizione, noi non parteciperemo al voto. Se questo accordo si materializzerà, la scelta del PD in termini di alleanze sarà evidente".

Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.