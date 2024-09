Parlamento: ddl sicurezza e premierato temi in odg, Rai e caso Sangiuliano sullo sfondo

Roma, 10 set (Adnkronos) – Sicurezza, premierato e separazione carriere. E' già pieno di argomenti il calendario del Parlamento alla ripresa dei lavori post vacanze. Un 'ingorgo' in cui dovrà trovare spazio, dopo le indicazioni emerse dall'ultimo vertice dei leader di maggioranza, l'attesa scelta dei nuovi vertici della Rai. Con i vari passaggi legati alla manovra sullo sfondo.

Alla Camera è iniziata la discussione generale sul ddl sicurezza, sul quale l'Assemblea dovrà pronunciarsi per quanto riguarda le questioni pregiudiziali. Neanche il tempo di avviare la discussione, l'opposizione ha chiesto di portare in Parlamento anche il tema che ha dominato le cronache degli ultimi giorni: il caso Boccia-Sangiuliano. Pd e Avs hanno formalizzato in aula la richiesta di una informativa urgente della premier Meloni.

In commissione Affari costituzionali proseguirà l'esame del premierato, approvato dal Senato, e sul ddl sulla separazione delle carriere. Altro tema che resta 'appeso' sul fronte parlamentare, la nomina del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, dopo le cinque votazioni concluse con un nulla di fatto.

(Adnkronos) – Tra i primi dl sul quale i parlamentari saranno chiamati a pronunciarsi, quello su misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico incardinato al Senato. Il tutto, con all'orizzonte il traguardo più importante dal punto di vista non solo parlamentare ma anche di governo: la sessione di Bilancio che dominerà la parte finale dell'anno, ma con un calendario di scadenze che si apre con la finestra di fine mese/metà ottobre per la presentazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (Psbmt).

Per quel che riguarda la Rai, i membri del Consiglio sono sette di cui quattro di indicazione parlamentare (2 Camera, 2 Senato). Il passaggio politicamente più delicato per viale Mazzini è quello legato al presidente del Cda, eletto dallo stesso Consiglio di amministrazione. La sua nomina, per essere effettiva, ha bisogno infatti del via libera della Commissione di Vigilanza Rai con una maggioranza dei 2/3 dei componenti.