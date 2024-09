Parlamento: fisco, Stellantis e lavoro, la settimana di Camera e Senato**

Roma, 27 feb (Adnkronos) - L'esame del decreto fiscale 'proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico' è il protagonista della prossima settimana in Parlamento. Oltre al Dl, nelle aule di Camera e Senato si parlerà di lavoro, con Ddl collegato alla m...

Roma, 27 feb (Adnkronos) – L'esame del decreto fiscale 'proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico' è il protagonista della prossima settimana in Parlamento. Oltre al Dl, nelle aule di Camera e Senato si parlerà di lavoro, con Ddl collegato alla manovra, di Stellantis e del Ddl sul fine vita, tra gli altri temi.

Alla Camera martedì è all'ordine del giorno prima di tutto il Dl lavoro. La discussione sul provvedimento si è riaccesa dopo la protesta delle opposizioni, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana che deciso di riaprire i termini per presentare gli emendamenti accogliendo le richieste dei vari gruppi di opposizione. Tra i vari emendamenti ripresentanti in aula, dopo una prima bocciatura, anche quello sul salario minimo.

A seguire il programma dell'aula prevede la mozione sul tumore al seno, quella su Stellantis e quella sulla parità di genere. Ancora, l'esame della Pdl sul relitto della 'Scirè' come sacrario militare subacqueo, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico e la Pdl sullo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia.

(Adnkronos) – Mercoledì, oltre al Question time alle 15, il calendario dell'aula lascia spazio al Dl fiscale, in arrivo dal Senato. Il provvedimento scade infatti l'8 ottobre. L'Odg prevede le pregiudiziali (se presentate) e poi la discussione con l'ipotesi della fiducia nel tardo pomeriggio (dalle 18,30).

Giovedì, dalle 15,30, la Camera sarà chiamata a eleggere un nuovo segretario di presidenza dopo il passaggio di Mara Carfagna da Azione al Misto e la conseguente cessazione dal ruolo. A seguire, ancora Dl fiscale con le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la 'chiama' dalle 18,30. Poi gli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento è atteso per venerdì 4 ottobre.

Al Senato si parte lunedì alle 16 con l'esame del Dl fisco che proseguirà anche martedì dalle 10 con la fiducia. A seguire, l'esame del Ddl sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; del Ddl sul patrimonio culturale immateriale e del Ddl sul fine vita, ove concluso dalle Commissioni. Mercoledì 2 ottobre spazio ai temi all'Odg non conclusi, come giovedì quando tra l'altro è fissato il Question time. A palazzo Madama, in commissione I e II, dovrebbe anche cominciare l'iter del Dl sicurezza.