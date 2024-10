Parlamento: Fontana, 'democrazia ha costo di metterci un po' di più ma è costo libertà'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La democrazia va difesa giorno per giorno. Perchè spesso non ce lo ricordiamo che la democrazia non è scontata". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla festa del Foglio. "La democrazia ha in parte il costo di metterci u...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "La democrazia va difesa giorno per giorno. Perchè spesso non ce lo ricordiamo che la democrazia non è scontata". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla festa del Foglio. "La democrazia ha in parte il costo di metterci un po' di più, ma è un costo che è doveroso se vogliamo vivere nella libertà. E' chiaro che talvolta occorre portare pazienza" anche perchè "in tutti gli schieramenti ci sono tante brave persone che si impegnano e questo magari si vede meno a livello mediatico".