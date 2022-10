Parlamento: Fratoianni, 'polemiche Terzo Polo? opposizione si muova su altri temi'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Le polemiche del Terzo Polo con le altre opposizioni? Innanzitutto è arrivato il momento di chiamarlo per quello che è: il quarto polo. Il terzo polo è il M5S se ragioniamo di numeri. Tuttavia al netto di questo, a me pare che queste polemiche lascino il tempo che trovano".

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Montecitorio.

"Sarebbe stato certamente più opportuno che tutte e 4 le forze di opposizione si vedessero riconosciute a ciascuno una vicepresidenza, così non è stato, penso però che sia più giusto occuparsi dei problemi reali dei cittadini”.

“La destra si presenta agguerrita – prosegue il leader di SI – per limitare i diritti civili e di libertà, non dice nulla sull’emergenza sociale, sul carobollette che sta schiantando famiglie ed imprese non c’è alcuna risposta ne’ un segnale su dove vogliano andare.

Queste mi sembrano questioni ben più rilevanti su cui le opposizioni, ciascuna per se’ e insieme se ci riescono, dovrebbero muoversi.”