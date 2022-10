Parlamento: Fusaro, 'riduzione non valorizza il merito, viviamo monopartitismo articolato'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Riducendo numero dei parlamentari non si valorizza il merito. Anzi immagino che i parlamentari che restano fuori siano i più meritevoli. L'idea di riduzione si fonda su una fallacia del pensiero: che il risparmio coincida con il merito".

Così il filosofo Diego Fusaro intervenendo al IV Congresso di Meritocrazia Italia, dedicato alla democrazia partecipativa.

"La mia immagine ed analisi dell'Italia muove dal canto VI del Purgatorio: l'immagine del malato che nel suo giaciglio si volta sul lato destro e sinistro per avere sollievo. L'italia è malata, come l'occidente. E la malattia – specifica Fusaro – è il liberismo che è la negazione di ogni merito sulla presunzione della ragione dei mercati e non delle persone.

Stiamo vivendo un monopartitismo articolato neo liberale che genera alternanza senza alternativa. Non alternanza. Per scardinare questo sistema vanno sparigliate le carte, va ragionato altrimenti".