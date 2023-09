Parlamento: lavori entrano nel vivo dopo pausa estiva, tempi stretti per dl asset e giustizia

Roma, 11 (Adnkronos) - Archiviata ormai già dalla settimana scorsa la pausa dei lavori estiva, l'attività di Camera e Senato entra nel vivo, con una serie di provvedimenti da approvare prima dell'inizio della sessione di bilancio. In particolare i tempi stringono per due decr...

Roma, 11 (Adnkronos) – Archiviata ormai già dalla settimana scorsa la pausa dei lavori estiva, l'attività di Camera e Senato entra nel vivo, con una serie di provvedimenti da approvare prima dell'inizio della sessione di bilancio. In particolare i tempi stringono per due decreti legge varati dal Governo nel Consiglio dei ministri di inizio agosto e da convertire entro il 9 ottobre, vale a dire quello per la tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici e quello in tema di giustizia.

Il primo, contenente tra l'altro le disposizioni sulla tassazione degli extra profitti delle banche, per contrastare l'aumento dei biglietti aerei e sulle licenze dei taxi, è all'esame delle commissioni congiunte Ambiente e Attività produttive del Senato, che per domani, con inizio alle 12, hanno in programma una serie di audizioni informali, a partire dall'Enac, dall'Antitrust, dai rappresentanti delle compagnie aeree, dell'Abi e dai sindacati di varie categorie, prima di passare all'esame del testo atteso in Aula nell'ultima settimana di settembre.

Audizioni informali anche presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera sul decreto legge che interviene sulla disciplina delle intercettazioni per i procedimenti di mafia, dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione, sul contrasto agli incendi boschivi e in materia di tossicodipendenze. Primo appuntamento alle 9 con il procuratore nazionale antimafia, Gianni Melillo.

L'Assemblea di Montecitorio per domani ha invece all'ordine del giorno il decreto legge siccità, già approvato a Palazzo Madama, che prevede norme a tutela dei lavoratori in caso di temperature elevate; e il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2023, provvedimenti che anche in questo caso hanno già ottenuto il via libera del Senato.

Restando alla Camera, sempre in commissione Affari costituzionali, mercoledì proseguirà l'esame delle proposte di legge sulla separazione delle carriere, con l'audizione informale, alle 14.15, del presidente dell'Unione camere penali, Domenico Caiazza. Al Senato poi commissione Affari costituzionali impegnata per tutta la settimana sempre nella discussione del disegno di legge sull'Autonomia differenziata.

Infine giovedì prossimo, 14 settembre, alle 9, prevista alla Camera l'informativa del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sull'incidente ferroviario di Brandizzo.