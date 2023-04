Parlamento: Pd, 'maggioranza non vuole confronto, su voto giudici non partecipiamo'**

**Parlamento: Pd, 'maggioranza non vuole confronto, su voto giudici non ...

**Parlamento: Pd, 'maggioranza non vuole confronto, su voto giudici non ...

**Parlamento: Pd, 'maggioranza non vuole confronto, su voto giudici non ...

Roma, 27 apr (Adnkronos) - "In assenza di una volontà di confronto con l'opposizione, da parte nostra l'orientamento è quello di non partecipare al voto". Lo fanno sapere fonti parlamentari del Pd in vista delle votazioni, alla Camera e al Senato, per l'elezion...