Parlamento: Psb arriva all'odg dell'aula alla Camera e al Senato

Roma, 4 set (Adnkronos) – La manovra finanziaria, con il Piano strutturale di bilancio, grande protagonista dei lavori dell'aula di Camera e al Senato la prossima settimana.

A Montecitorio il calendario si apre lunedì con l'avvio dell'esame del Testo unico di abrogazione di atti normativi prerepubblicani e della mozione del M5s sull'autonomia differenziata in relazione ai Lep. Da martedì all'Odg si aggiunge il Ddl lavoro, le mozioni sul tumore al seno, su Stellantis e sulla parità di genere; la Pdl sul sommerigible Scirè; l'istituzione della Commissione sul rischio idrogeologico; la Pdl sullo statuto del Friuli Venezia Giulia e ancora il Tu sugli atti prerepubblicani e la mozione sull'autonomia.

Martedì mattina è stato fissato l'ottavo scrutinio del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale. La chiama inizierà dai senatori. Mercoledì mattina, dalle 9 alle 14, l'aula sarà dedicata all'esame del Piano strutturale di bilancio Lep.

(Adnkronos) – Da circoletto rosso, per quanto riguarda il Psb in Parlamento, è però anche la giornata di martedì, quando (alle 18) è in programma l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'audizione si volge alla sala Mappamondo, a Montecitorio.

A palazzo Madama l'esame del Psb in aula è programmato per mercoledì dalle 9. A seguire, tra i temi non conclusi da esaminare c'è il Ddl sulle intercettazioni. Confermati, ovviamente, giovedì gli appuntamenti con interpellanze e interrogazioni e il question time