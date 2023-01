Parlamento: si lavora a intesa su bicamerali, Vigilanza a M5S e Covid a Terzo Polo

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Potrebbe chiudersi in settimana il capitolo delle commissioni bicamerali. A quanto si apprende da fonti parlamentari, la possibile intesa vede la presidenza M5S della commissione di Vigilanza Rai e il nome che circola è quello di Alessandra Todde, in alternativa a...

(Adnkronos) – Potrebbe chiudersi in settimana il capitolo delle commissioni bicamerali. A quanto si apprende da fonti parlamentari, la possibile intesa vede la presidenza M5S della commissione di Vigilanza Rai e il nome che circola è quello di Alessandra Todde, in alternativa a Riccardo Ricciardi su cui la maggioranza avrebbe perplessità, si spiega. Mentre andrebbe al Terzo Polo la guida della commissione d'inchiesta Covid e in ambienti parlamentari non si esclude che possa andare alla presidenza dell'organismo Maria Elena Boschi.

Il Pd guida già una bicamerale, il Copasir, con Lorenzo Guerini.