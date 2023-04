Parlamento: Zanella, 'deputati Avs si astengono, vulnus intollerabile'

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Le deputate e i deputati di AVS si astengono nella votazione per l’elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della giustizia amministrativa, tributaria e della Corte dei conti". Lo dice la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella. &qu...

Roma, 28 apr (Adnkronos) – "Le deputate e i deputati di AVS si astengono nella votazione per l’elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della giustizia amministrativa, tributaria e della Corte dei conti". Lo dice la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella.

"Nonostante ripetuti tentativi dell’opposizione di costruire una mediazione accettabile, la maggioranza, forte della predominanza numerica, è andata avanti per la sua strada senza rispettare l’equa rappresentanza delle opposizioni. Inoltre, non è tollerabile il vulnus di non rispettare la parità di genere”, aggiunge Zanella.