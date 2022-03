ParlJAmotedesco, 50 borse di studio su Carta Nazionale Giovani

Roma, 24 mar. (askanews) – Per celebrare l’Anno Europeo dei Giovani, l’Ambasciata della Repubblica Federale tedesca e il Goethe-Institut hanno messo a disposizione 50 borse di studio per un corso di tedesco di 18 settimane. Le borse di studio sono state caricate sulla Carta Giovani Nazionale – riservata a cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni – sotto il profilo del Goethe-Institut che da febbraio è tra i partner aderenti.

“Viaggiare in libertà e in pace in Europa è un dono – ha affermato in un video l’Ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling, commentando l’inaugurazione dell’Anno Europeo dei Giovani – Oggi ce ne rendiamo conto più che mai. Conoscere altre culture e lingue dà gioia e arricchisce la propria vita. Con il motto ParlJAmo tedesco, presentiamo eventi e iniziative in tutta Italia, per tutto l’anno, rivolti soprattutto ai giovani”.

“Anche il Goethe Institut ha aderito a Carta Giovani, potete trovare sconti sui corsi di tedesco e altre offerte che verranno aggiornati di volta in volta – ha aggiunto Joachim Bernauer, direttore del Goethe-Institut in Italia, annunciando – ma oggi per celebrare l’Anno Europeo dei giovani e anche l’anno della lingua tedesca in Italia abbiamo un’offerta un’unica, grazie all’Ambasciata tedesca in Italia: si tratta di 50 borse di studio per corsi di tedesco presso il nostro istituto”.

I possessori della Carta Giovani Nazionale – che si può facilmente scaricare sull’App Io cliccando “Aggiungi” e selezionando “Sconti, bonus e altre iniziative” – possono candidarsi alla borsa a partire da oggi e fino al 30 aprile. La borsa coprirà i costi di un corso di tedesco online di gruppo della durata di 18 settimane.

Le cinquanta borse di studio sono state annunciate nell’ambito della manifestazione di inaugurazione dell’Anno Europeo dei Giovani, organizzata dal Ministero delle Politiche Giovanili all’Ara Pacis di Roma.

L’offerta del Goethe-Institut per Carta Giovani Nazionale: www.goethe.de/italia/cartagiovani

Per maggiori informazioni sull’Anno della lingua tedesca in Italia: italien.diplo.de/parlJAmo