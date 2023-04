Parma, 18enne arrestato dopo essere evaso 28 volte dai domiciliari

I carabinieri di San Secondo Parmense hanno arrestato un 18enne che è evaso dai domiciliari per ben 28 volte in meno di un anno. Il ragazzo, che avrebbe dovuto scontare la sua detenzione presso una comunità, da cui però è sempre fuggito, è stato condotto presso il carcere di via Burla. Come precisa Parma Today, il giovane era stato condannato a una pena di poco più di due anni per rapina. Nei confronti del 18enne i militari hanno eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare a causa delle precitate violazioni da parte del detenuto.

Arrestato 18enne evaso 28 volte: l’intervento dei carabinieri

Era fuggito 28 volte dalla comunità dove avrebbe dovuto scontare poco più di due anni di domiciliari per rapina. I carabinieri della stazione di San Secondo Parmense sono intervenuti lo scorso 23 aprile arrestando il 18enne recidivo. Dopo le formalità di rito, si sono aperte per lui le porte del carcere.

Altra evasione a Roma, ma per amore

Da segnalare come nelle ultime ore sia avvenuta un’altra evasione dai domiciliari da parte di un 41enne romano. Da Roma Today si legge come l’uomo era fuggito per stare assieme alla sua fidanzata. Sono stati i carabinieri della compagnia di Pomezia a trovarlo per strada. Anche in questo caso si tratta di un recidivo: era già evaso due volte tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.