Parma, auto esce di strada e si ribalta: un ferito

Poco dopo l’una di stanotte, a Parma un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, finendo contro un’altra vettura parcheggiata.

Lo schianto è avvenuto su viale Europa, nei pressi della piscina di Moletolo. Il bilancio è di un ferito.

L’arrivo dei soccorsi

I traumi riportati dalla persona ferita sono stati giudicati di media gravità dai medici del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove la vittima è stata trasportata dall’ambulanza del 118 che ha prestato il primo soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’automedica.

Guidava in stato di ebbrezza

Era un 24enne il ragazzo rimasto ferito alla guida della vettura. Dopo i soccorsi, è stato sottoposto all’alcol test dagli agenti ed è risultato positivo (tasso pari a 2.47 g/l). Per il giovane parmigiano sono previsti il raddoppio delle sanzioni – e un ulteriore aumento (da un terzo alla metà) in quanto in reato è avvenuto di notte – e il ritiro della patente.

Gli stessi agenti, dopo poco, sono intervenuti sul luogo di un altro incidente: un tamponamento in via Emilio Lepido.

Anche qui il conducente di una delle due vetture, un 37enne moldavo, è risultato positivo all’alcol test con un tasso pari a 1.06 g/l.