Parma, Buffon positivo al Covid: il portiere è in isolamento

Arriva una brutta notizia per il Parma Calcio e tutta la Serie B italiana: Gianluigi Buffon è risultato positivo al Covid, il portiere ex Juventus è ora in isolamento.

Lo fa sapere la stessa società gialloblù in un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale.

Il leggendario portiere ex capitano della Nazionale Gigi Buffon è risultato positivo al Covid. Buffon ha effettuato il tampone prima di riprendere gli allenamenti con la squadra, dopo la pausa natalizia. Il portiere si trova attualmente in isolamento.

Buffon non è certo il solo calciatore attualmente positivo al Covid, tanto che la Lega di Serie B aveva deciso di rinviare i due turni di campionato previsti per il 26 e 29 dicembre.

Le partite riprenderanno regolarmente dal 15 gennaio.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali.

Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra.”