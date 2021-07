Parma capitale della Cultura si apre al mondo grazie a Google

Roma, 28 lug. (askanews) – Arte, musica, cultura del cibo e artigianato. Le bellezze di Parma da oggi sono accessibili a tutti su Google Arts & Culture. La città è Capitale italiana della Cultura per il 2020 e 2021 ma con la pandemia, ha messo in pausa un calendario di eventi lungo un anno. Diciotto mesi dopo, riapre le sue porte al mondo con il digitale, grazie alla collaborazione del Comune con Google.

Oltre 17.000 immagini provenienti dalle collezioni dei musei e dagli archivi comunali, 30 luoghi digitalizzati con Street View. Per la prima volta, ad esempio, è possibile vedere da vicino la Cupola di Correggio alta 27 metri all’interno della Chiesa di San Giovanni Evangelista con tutti i suoi minuscoli dettagli. E con lo strumento Art Camera sono riportate fedelmente oltre 200 opere di artisti come Picasso, Goya, Monet e di italiani come Ligabue, De Chirico, Parmigianino.

Non manca la gastronomia, con l’archivio del Museo della Pasta e un focus sul parmigiano reggiano e molto altro. Un progetto di valorizzazione culturale che mette in luce la città, portandola nelle case di tutti.